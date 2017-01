Dupla armada assalta artesã e foge com carro em Nova Odessa

Uma artesã de 60 anos foi assaltada na noite de sábado e teve o carro roubado, em Nova Odessa. O crime ocorreu por volta das 20h40, na Estrada Municipal Eduardo Karklis, no Parque dos Pinheiros. Dois homens armados interceptaram o veículo, um Polo, e sob ameaça, mandaram a vítima sair do automóvel.

Segundo a artesã M.P.S.U., ela seguia pela estrada sentido Guarapari quando foi surpreendida por dois homens. Um dos suspeitos, armado com um revólver, teria pulado em frente ao carro, fazendo com que a vítima parasse o veículo.

Foto: Arquivo / O Liberal

O outro bandido se aproximou do automóvel e mandou a artesã abrir a porta e descer. Ela fez o que o assaltante mandou e ele assumiu a direção do carro. O criminoso que estava armado ocupou o banco do passageiro. Ambos fugiram levando também a bolsa da vítima com documentos pessoais, cartões bancários, R$ 50, um óculos de grau e um aparelho celular.

A artesã procurou a delegacia do município para comunicar o crime. No momento em que era registrado o boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi informada pela Guarda Municipal que o veículo da vítima havia sido localizado abandonado no trevo de acesso ao Parque Klavin, na Rodovia Rodolfo Kivitz. Ninguém foi preso.