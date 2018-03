Dois são detidos por tentativa de furto a escola de Nova Odessa

Um jovem de 19 anos foi preso e um menor de 16 anos detido após tentarem furtar uma escola na região central de Nova Odessa, na noite desta quinta-feira (22). O crime aconteceu por volta das 23h20, na Rua Independência. A zeladora da Escola Estadual Dr. João Thienne ouviu um barulho vindo do pátio e viu duas bicicletas embaixo de uma árvore na rua. Ela acionou a PM (Polícia Militar), que abordou os suspeitos quando eles tentavam fugir. Foto: Arquivo / O Liberal

Os ladrões foram flagrados pulando o muro da escola e correndo sentido as bicicletas. Ambos foram abordados e não carregavam nada de ilícito. Em vistoria no interior da escola, no entanto, policiais encontraram um garfo na fechadura da porta que dá acesso à cantina e uma mesa que foi usada para tentar abrir a parte superior da porta que é de vidro e estava danificada. Peritos do IC (Instituto de Criminalística) de Americana também compareceram no local.

Tanto o jovem como o menor alegaram que tentaram furtar a cantina para pegar salgadinhos porque estavam com fome. Os dois foram apresentados na delegacia do município. O rapaz maior de idade foi autuado em flagrante e o adolescente liberado ao pai após registro da ocorrência.