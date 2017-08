Dois são detidos depois de furtar residência em N.Odessa

Dois homens foram presos pela PM (Polícia Militar) depois de assaltarem uma casa na Rua José Maria Belinante, no bairro Lopes Iglesias, em Nova Odessa, por volta do meio-dia de sexta-feira. O vendedor R.S.L., 23 anos, e V.J.S., 24, ambos moradores do Parque Oziel, em Campinas, foram flagrados próximos à praça do pedágio de Nova Odessa.

De acordo com informações do boletim de ocorrências, a proprietária da casa saiu de casa por volta das 8h da última sexta e, ao retornar, duas horas depois, percebeu que o portão do imóvel havia sido arrombado por desconhecidos, que haviam entrado no local pela garagem e furtado vários cartões e documentos pessoais dela e do marido.

Ainda segundo as vítimas, a propriedade não possui cerca elétrica ou sistema de monitoramento, porém, próximo da casa, existem câmeras de trânsito e de empresas. Com essas informações, uma viatura da PM abordou um veículo suspeito, por volta das 11h, com dois indivíduos dentro, próximo a praça de pedágio de Nova Odessa no sentido Interior/Capital. No interior do veículo foram encontrados vários objetos, inclusive os documentos e cartões das vítimas.