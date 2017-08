Descarte correto de eletroeletrônicos evita multa

Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

“Ao descartar indevidamente um equipamento, o morador está sujeito às sanções de nossa legislação municipal, entre elas multa de até R$ 5 mil. Nosso objetivo com este mutirão é dar a destinação correta aos eletroeletrônicos e conscientizar a população de que há meios adequados para se desfazer do que não usa mais, sem prejudicar o meio ambiente e sem pesar no bolso”.

A frase da diretora de Meio Ambiente de Nova Odessa, Fernanda Dagrela, explica o objetivo do Mutirão de Coleta de Eletroeletrônicos que será realizado neste sábado, dia 26, das 8h às 16h, em frente ao Paço Municipal.

Iniciativa do Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos) em parceria com a Prefeitura de Nova Odessa, o mutirão recolherá diversos eletroeletrônicos que não podem ser descartados junto do lixo doméstico ou em determinados pontos de descarte de entulhos.