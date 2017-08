Corrida arrecada 302 litros de leite

Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Os vencedores nas provas de 10km foram Barnabé, com o tempo de 36min15s, e Rafaela Azevedo, com 41min33s, e nas corridas de 5km ganharam Lucas Bissoli, com 16min17s, e Natalia Regina Painelli, com 19min38s.

Nesta terça-feira, Renan Reis entregou a doação à primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Andréa Souza. De acordo com o organizador, os donativos foram solicitados aos participantes do evento para o ato da retirada dos kits da corrida. “A gente pediu pro pessoal que pudesse ajudar. Procuramos contribuir com o quê está ao nosso alcance”, ressaltou Reis.

A presidente do Fundo Social novaodessense agradeceu à iniciativa dos organizadores do evento. “O Renan já é um parceiro do Município e este foi mais um gesto nobre, em ajudar ao próximo”, destaca Andréa Souza.

“Os leites arrecadados serão encaminhados para algumas entidades assistenciais do município e, conforme o cadastro da Promoção Social, destinado às pessoas que necessitam”, finaliza.