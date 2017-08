Correios de Nova Odessa é assaltado pela 3ª vez em dois meses

A agência dos Correios de Nova Odessa foi assaltada por três homens armados na manhã desta quinta-feira (24). É a terceira vez que a unidade é alvo de criminosos em dois meses. O roubo aconteceu por volta das 10h50. O trio rendeu funcionários e clientes e fugiu levando o dinheiro que estava nos caixas e dois celulares. A PM (Polícia Militar) acredita que os assaltantes tiveram cobertura de dois veículos, porém, apenas um deles foi identificado. Foto: Marcelo Rocha_O Liberal

De acordo com a Polícia Militar, os bandidos, todos armados com revólveres, entraram na agência, encostaram a porta principal, anunciaram o assalto e levaram os funcionários – cerca de oito – para os fundos do estabelecimento. Um dos criminosos permaneceu na parte da frente dos Correios junto com três clientes.

LEIA TAMBÉM: Mulher registra caso de violência doméstica

A ação foi rápida, segundo as vítimas. Depois de pegarem o dinheiro dos caixas, os suspeitos tentaram abrir o cofre, porém, não conseguiram. Eles liberaram os funcionários e saíram pela porta da frente. Dois deles teriam seguido sentido Avenida Ampélio Gazzetta e um, rumo Rodovia Washington Luiz.