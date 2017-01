Corpo docente de projeto foi ‘caçado’ nas ruas

A subcontratação de professores e instrutores para a execução do programa federal Projovem Trabalhar em Nova Odessa é uma das supostas irregularidades apontadas pelo MPF (Ministério Público Federal) na denúncia oferecida à Justiça por meio da ação de improbidade administrativa. Segundo a procuradora da República, Andreia Pistono Vitalino, a falta de experiência do IEC (Instituto Educacional Carvalho) não permitiria à Prefeitura de Nova Odessa dispensar o processo licitatório, mesmo a entidade estando qualificada como Oscip (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público).

As investigações apuraram que, ao mesmo tempo em que preparava a proposta para apresentar à prefeitura, o IEC contratou a Unicoope (Cooperativa Educacional dos Profissionais de Ensino), com sede em Guarulhos, para o fornecimento do corpo docente necessário à implantação do programa em Nova Odessa. Para agravar a situação, a Unicoope, segundo o MPF, também não tinha condições mínimas para prestar os serviços previstos em contrato. Sirlei Lopes de Carvalho, responsável pelo IEC, afirmou, inclusive, que localizou a cooperativa por meio de pesquisas na internet.

LEIA TAMBÉM: Instituto é alvo de outras ações no TJ

“Registre-se que a Unicoope foi contratada para prestar serviços visando à execução do contrato celebrado pelo IEC com a Prefeitura de Nova Odessa antes mesmo da formalização do documento entre o IEC e a prefeitura (…) o que representa forte indicativo de conluio entre os dirigentes do IEC, Unicoope e os envolvidos da Prefeitura de Nova Odessa na contratação com dispensa de licitação”, traz trecho da ação. Foto: Arquivo / O Liberal

Em outro trecho do documento encaminhado à Justiça, o MPF afirma que funcionários do IEC e do Unicoope ficaram “espalhados” em determinados estabelecimentos comerciais da cidade, como farmácias e supermercados, “angariando pessoas para formação do quadro docente para dar aulas no Projovem”. Na ação, constam ainda declarações dadas por professores contratados pela cooperativa dando conta que as entrevistas de emprego eram feitas de forma “muito superficial”, sem exigência de experiência profissional do candidato com relação a matéria que iria ministrar ao longo do programa.

Outra irregularidade apontada pelo MPF trata do suposto desvio de dinheiro destinado ao vale transporte dos alunos. A proposta do IEC contemplava o fornecimento de 14,4 mil vales transportes aos alunos, totalizando R$ 316,8 mil. Contudo, constatou-se que, na prática, além do número reduzido de alunos – longe dos 1 mil jovens previstos inicialmente –, aqueles que participaram do projeto não receberam o benefício. “Também foi previsto o custeio da aquisição de 2 mil camisetas. Ocorre que apenas uma parte ínfima do uniforme foi adquirida, constatação feita pelo próprio Ministério Público do Trabalho”, finaliza a procuradora.

Sorteio tentou conter evasão de estudantes

Na tentativa de conter a evasão de alunos, os responsáveis pelo programa Projovem Trabalhador em Nova Odessa idealizaram a “campanha do amigo”, aponta a denúncia do Ministério Público Federal. “Registre-se que em razão da insatisfação com a qualidade do curso, a evasão de alunos foi tanta nos primeiros meses do projeto que Ben-Hur e representantes do IEC passaram nas classes divulgando a ‘campanha do amigo’, que consistia em que cada aluno que conseguisse trazer um amigo para se matricular no curso receberia dois cupons e o amigo, um outro cupom, para participarem do sorteio de um computador. Não surtiu os efeitos esperados essa campanha”, traz trecho da ação.

“Todos os acusados, com pleno conhecimento das irregularidades que cometiam, uniram seus esforços visando desviar verba pública federal, afrontando princípios constitucionais, em total descaso comas leis e com as centenas de jovens de baixa renda de Nova Odessa que pretendiam concluir um curso capaz de contribuir para um futuro profissional melhor. Restou mais do que provado nos autos que as irregularidades na execução do projeto foram diversas”, conclui a procuradora da República.

A reportagem do LIBERAL não conseguiu localizar, ao longo dos últimos dias, nenhum representante do IEC e da Unicoope.