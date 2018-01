Comissionados são alvo de nova ação em Nova Odessa

Alguns dos cargos são ouvidor, administrador hospitalar, assessor de gabinete, diretores e assessor de gestão pública. Neste último caso, há seis diferenciações dentro do mesmo título. Segundo consta na ação, são 71 funcionários nomeados nessas 15 funções.

Em 2016, uma ação semelhante havia sido movida pela Procuradoria, questionando a nomeação de oito cargos. Para adequá-los, a prefeitura apresentou um projeto de lei complementar no ano passado. As alterações foram aprovadas pela câmara em maio, e a Adin foi extinta “sem resolução do mérito”.

Na ocasião, a Procuradoria-Geral foi a favor da extinção, mas informou que seria necessário verificar a constitucionalidade das novas atribuições e não descartou mover nova açã. A prefeitura revelou que ainda não foi citada.

Com as mudanças realizadas em maio por conta da primeira Adin, a prefeitura promoveu outras mudanças, como a redução de cargos comissionados de 125 para 98. Foram também contratados 57 servidores concursados. O município reduziu em média R$ 1,7 mil os salários dos diretores e R$ 2 mil dos secretários.