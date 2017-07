Têm início agendamentos para pedido de isenção de IPTU

Aposentados e pensionistas de Nova Odessa já podem agendar pedidos de isenção do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). O prazo para adesão termina em outubro e a expectativa é que 1,4 mil aposentados façam a solicitação de anistia do imposto. Foto: Creative Commons

Após protocolar o pedido com toda a documentação necessária, os processos serão analisados e os aposentados e pensionistas beneficiados com a anistia serão comunicados.

A Central de Atendimento ao Cidadão funciona no Paço Municipal, que fica na Avenida João Pessoa, 777, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. Informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3476-8600, ramais 277 ou 314.



Quem pode pedir a isenção:

APOSENTADOS E PENSIONISTAS

– Possuir apenas um imóvel e residir nele;

– Terreno de no máximo 500 metros quadrados;

– Receber até 2,5 salários mínimos mensais de benefício;

Documentação necessária:

– CIC/CPF;

– RG/Carteira de Identidade;

– Comprovante de endereço;

– Documento de propriedade ou posse do imóvel (contrato registrado ou escritura);

– Comprovante de rendimento (geralmente, extrato do benefício do INSS – Instituto Nacional de Seguro Social atual);

– Comprovantes de renda de demais membros da família;

– Carnê do IPTU quitado ou não, quer o imóvel tenha sido isentado ou não.