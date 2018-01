Coden localiza 38 ligações ilegais de água

A Coden (Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa) identificou 38 ligações irregulares de água ao longo de 2017, os chamados “gatos”. O número foi divulgado por meio de um balanço realizado pela companhia, responsável pelos serviços de saneamento básico na cidade. Os infratores tiveram que pagar um valor estimado do quanto fraudaram e podem ainda responder penalmente por furto de água.

De acordo com a Coden, são três os tipos de fraude identificados. O primeiro é o roubo diretamente da companhia, quando o corte é feito antes do hidrômetro e o equipamento não registra a passagem de água. Outra estratégia utilizada é colocar o tubo depois da medição e roubar água de outro imóvel – nesse caso, o vizinho do infrator paga pelo consumo. A outra fraude identificada é a retirada do hidrômetro, havendo nesses casos apenas uma ligação direta.

A Coden foi questionada sobre quanto os infratores tiveram que pagar e quantas fraudes de cada tipo foram identificadas, mas informou que ainda não há detalhes.