Coden abre concurso para duas vagas em Nova Odessa

A Coden (Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa) abre no dia 6 de setembro o concurso público para contratação de dois cargos, sendo uma vaga para advogado e outra para contador. As inscrições devem ser realizadas pela internet até o dia 25 de setembro e custam R$ 28.

A prova objetiva será aplicada no dia 22 de outubro. Para o cargo de advogado é previsto o cumprimento de 20 horas de trabalho por semana, com salário de R$ 3.520,00. É exigido para o cargo de Advogado, curso de nível superior em Direito e certidão de registro e regularidade profissional emitida pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). Já para a vaga de Contador, com 40 horas semanais, o salário será de R$ 3.880,00, e é preciso ter curso superior ou técnico em Contabilidade, com registro junto ao CRC (Conselho Regional de Contabilidade).

LEIA TAMBÉM: Médicos que discutiram com secretário são suspensos

O edital completo do concurso está disponível no site da Coden e as inscrições devem ser realizadas através do site da empresa contratada, a Sigma Assessoria Administrativa.