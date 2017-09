‘Cidadania’ é tema de novo ciclo dos ‘Anjos da Escola’

Você sabe quais os seus direitos? E os seus deveres? Crianças têm obrigações a cumprir? Quais? Estas são algumas das perguntas que serão respondidas durante mais um ciclo de palestras que os “Anjos da Escola” iniciam nesta terça-feira (5) na rede pública de ensino. Último ciclo do projeto em 2017, os guardas municipais conversarão com os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental sobre “Cidadania”.

“É importante as crianças saberem desde cedo quais seus direitos e deveres, o que podem e não podem fazer. Isso ajuda a crescerem mais conscientes de seu papel na sociedade”, explicou o guarda municipal Straiotto que, junto dos guardas Duarte e Peterlevitz realizam o projeto com alunos da rede pública de educação.

Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

“Já falamos sobre os riscos do cerol, posse responsável, bulliyng e, agora, fechando o ano, vamos falar um pouco sobre cidadania e a importância de sermos cidadãos conscientes, de bem”, continuou Straiotto.