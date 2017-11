CEI do Residencial das Árvore completa 90 dias ‘emperrada’

A vereadora Carol Moura (Podemos) utilizou a tribuna livre na sessão desta terça-feira para criticar a demora no início dos trabalhos da CEI. A oposição no legislativo alega que a comissão foi protocolada pela base para travar novas investigações da Casa, já que o regimento interno prevê o funcionamento de apenas uma comissão por vez.

Protocolada pelos vereadores da base Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho (PMDB), Avelino Alves (PSDB) e o líder do governo Elvis Garcia, o Pelé (PSB), a comissão foi distribuída aos vereadores no dia 25 de agosto, mas para que as investigações comecem precisa ser lida em plenário e ter os parlamentares definidos.

A CEI (Comissão Especial de Inquérito) que vai apurar denúncias no processo de seleção, ocupação e cadastro para os 720 apartamentos do conjunto habitacional Residencial das Árvores ainda não teve sequer os nomes dos membros que poderão ser sorteados.

“A CEI para investigar a habitação é de suma importância, foi um projeto grande e que envolve moradias. Precisa ser investigada porque há denúncias de favorecimento. Mas essa CEI vem recebendo pedido de vista atrás de pedido de vistas há praticamente 90 dias. É uma pena, porque a investigação deveria ser uma das prioridades dessa casa”, criticou a vereadora.

O vereador Tiãozinho, que assinou a abertura da CEI, respondeu. “Quero dizer para a Carol que vamos sim fazer o sorteio dessa CEI, ela é de interesse para nós também”, garantiu o parlamentar.

PAUTA

Toda a pauta de requerimentos e moções da sessão desta terça-feira foi adiada. A previsão é que seja retomada na sessão do dia 27, assim como o sorteio dos membros da CEI. Uma discussão sobre questões de trânsito ocupou toda a primeira parte da sessão, comprometendo o restante da pauta. Estava prevista ainda na ordem do dia da sessão a votação do orçamento municipal para 2018, mas o vereador Tiãozinho pediu vistas para analisar as emendas propostas pelo vereador Tiago Lobo (PC do B).