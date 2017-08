CEI aponta ‘sumiço’ de 10,8 mil livros em Nova Odessa

O balanço foi divulgado no início desta semana no relatório final da CEI (Comissão Especial de Inquérito) que investiga as compras de mais de R$ 1,1 milhão. Assinado pelos vereadores Vagner Barilon (PSDB) e Sebastião Gomes dos Santos (PMDB), o relatório mostra que por conta da falta de controle nas bibliotecas escolares foi impossível procurar a versão física dos livros e por isso os recibos de entrega foram adotados pela comissão como provas da existência deles. Outra integrante da comissão, a vereadora Carol Moura (Podemos) assinou um relatório em separado, afirmando que os colegas tentaram “suavizar a gravidade dos fatos apurados”.

Em coletiva de imprensa, a parlamentar ainda afirmou que além da falta dos livros, chamou atenção os gastos com títulos e autores em específico. Os livros direcionados à educação infantil tratam através de histórias de assuntos como bulliyng, afetividade, respeito e medo. Em 2013, dos mais de 31 mil livros adquiridos com essas temáticas 30% eram de uma mesma autora residente em Americana. Do total gasto, quase R$ 600 mil foram direcionados a obras de editora única. “Tentei por diversas vezes ver o uso de uma coleção que nos custou R$ 285 a caixa com três livros. Quando recebi autorização para ir a Escola Simão Welsh, em julho, me deparei com uma sala recém-montada com algumas coleções dentro das caixas. Todas intactas e sem uso”, garantiu a vereadora.

Em nota, o Executivo disse que ainda não recebeu os relatórios e por isso ainda não pode se manifestar sobre as conclusões. “A Secretaria de Educação informa, porém, que todos os contratos foram cumpridos e os processos licitatórios foram avaliados pelo Tribunal de Contas do Estado, sem contestações”, escreveu a assessoria de imprensa da prefeitura. Os dois relatórios serão levados ao Ministério Público, Tribunal de Contas e Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado).