CEI aponta falhas na compra de material escolar

Um racha entre os vereadores que formam a CEI (Comissão Especial de Inquérito) que investiga a aquisição de materiais escolares desde 2013 pela gestão do prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza (PSDB) vai resultar em dois relatórios finais de investigações diferentes.

Os parlamentares Vagner Barilon (PSDB), Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin (PMDB) e Carol Moura (Podemos) devem entregar nesta sexta-feira as duas versões conclusivas sobre as apurações iniciadas em março.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Para o presidente da comissão, Vagner Barilon, as investigações mostraram que houve falhas no planejamento de implantação de projetos pedagógicos no município, como a Rádio Web, um programa de recuperação que foi aplicado em duas escolas municipais e parou de funcionar após a saída das coordenadoras escolares, em 2014. Juntas as rádios consumiram R$ 70 mil dos cofres municipais.