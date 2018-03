Cauê anuncia emenda que viabiliza mudança da Câmara para o IZ

Foto: Divulgação

Na manhã de sexta-feira, dia 16, a presidente da Câmara, Carla Lucena (PSDB) festejou o anuncio do presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), deputado Cauê Macris, sobre a liberação de R$ 300 mil por meio de emenda parlamentar de sua autoria para que a Câmara possa ser transferida para o IZ (Instituto de Zootecnia). Atualmente a Câmara gasta mais de R$ 17 mil mensais com o aluguel de dois prédios.

O anuncio da liberação de emenda foi durante a visita do deputado ao canteiro de obras do viaduto astrônomo Jean Nicollini, na estrada que liga Nova dessa e Americana, onde também estavam os vereadores Avelino Xavier Alves, o Poneis (PSDB), Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin (MDB), Vagner Barilon (PSDB), Angelo Roberto Réstio, o Nenê Réstio (MDB), Carol Moura (Podemos) e Edson Barros de Souza, o Nenê Gás (PSDB).

“Esperamos que, pela primeira vez na história da cidade, a Câmara de Nova Odessa deixe, em breve, de pagar aluguel e passe a ter sede própria, o que significa uma boa economia aos cofres públicos e mais recursos para atender a população”, disse o deputado ressaltando que em auxílio ao prefeito e vereadores, garantiu o recurso de R$ 300 mil, que a cidade não dispunha, por meio de emenda que já consta no orçamento 2018.

O deputado foi primordial para o entendimento entre a prefeitura e o Estado, sendo que a administração municipal fará as ações necessárias no prédio, que são de interesse do IZ e, em contrapartida o Instituto cede o espaço gratuitamente para o uso da Câmara Municipal.

“Desde o início do mandato falo em economia, em apertar e gerenciar de perto os gastos. O Poneis soube desta área no IZ, fomos juntos na primeira reunião com a Dra Renata, diretora Geral, e surgiu a ideia. Sair do aluguel, que por ano nos consome cerca de R$ 200 mil, é uma alternativa bem interessante. A oportunidade de compartilhar a área é fantástica e, com o apoio do deputado Cauê vemos que esta ideia pode mesmo sair do papel muito em breve”, comemorou Carla.

No início de dezembro, Carla, Poneis e Tiãozinho estiveram na Alesp com o deputado Cauê, que ao conhecer já aprovou a intenção em transferir o poder Legislativo de Nova Odessa para o Instituto de Zootecnia. No dia 18 de dezembro o deputado esteve em uma visita ao IZ, juntamente com o prefeito Bill e os vereadores para conhecer a área e conversar pessoalmente com a Dra Renata Helena Branco Arnandes, Diretora Geral do Instituto.

“A prefeitura desde o início apoia essa iniciativa. O investimento anunciado pelo deputado, no valor de R$ 300 mil será repassado à prefeitura, que irá fazer as adequações necessárias no referido prédio do IZ”, concluiu o prefeito Bill.