Casal de idosos de Americana é assaltado em Nova Odessa

Um casal morador de Americana foi assaltado na noite desta sexta-feira (30), em Nova Odessa, próximo a um pesqueiro no bairro Fazenda Velha. Os criminosos estavam em um moto e armados com um revólver. Eles fugiram com o carro das vítimas, um Corolla modelo 2014.

O crime ocorreu por volta das 23h55, na Rodovia Rodolfo Kivitz. O casal de aposentados G.E., de 68 anos, e M.F.E., de 65 anos, seguiam de carro em baixa velocidade quando foram surpreendidos por dois homens em uma moto.

O garupa, armado com um revólver, anunciou o assalto e disse ‘desce, desce e deixa o celular’. As vítimas saíram do carro e um dos criminosos assumiu a direção.

Moradores do Jardim São Pedro, em Americana, eles registraram a ocorrência na delegacia de Nova Odessa, mas por conta do susto, não conseguiram descrever os bandidos.