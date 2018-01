Carro fica destruído após pegar fogo em Nova Odessa

Um carro foi totalmente destruído pelas chamas em Nova Odessa na noite desta quarta-feira (10). O veículo, modelo Hyundai Azera, estava parado no estacionamento de um supermercado no Jardim Dona Maria Azenha quando as chamas começaram. Não houve feridos. Foto: Divulgação

O fogo começou por volta das 21h, e tomou todo o veículo. Imagens registradas por uma leitora do LIBERAL mostram que as chamas atingiram a altura dos fios de energia próximos ao carro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o incêndio, mas o carro foi destruído em menos de 10 minutos. A Defesa Civil também foi acionada.