Carlos Pissaia, ex-diretor do Segam, morre em Nova Odessa

Foto: Divulgação

O ex-diretor do antigo Segam (Serviço de Guarda Municipal) de Nova Odessa, Carlos Pissaia, morreu nesta quinta-feira aos 74 anos. Ele foi vítima de um infarto. O enterro está marcado para esta sexta-feira, às 10 horas, no cemitério da cidade. A prefeitura decretou luto oficial de um dia pelo falecimento do servidor.

Pissaia foi diretor do Segam entre 1992 e 1996. Ele também trabalhou na prefeitura como administrador de serviços públicos entre 1997 e 1999, e como coordenador do Departamento de Ouvidoria do Hospital Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia entre 2009 e 2013.

O atual comandante da Guarda Municipal, Nilton Cesar Alves, contou que quando ingressou na corporação Pissaia era o diretor. “Ele foi um dos melhores comandantes que já tivemos porque um amplo conhecimento na área de segurança e mantinha contatos com promotor e juíza. Além disso, ele era um grande amigo dos guardas, sempre procurava ajudar, seja com problemas de serviço ou até mesmo em questões particulares”, afirmou Alves.