Carla Lucena é a primeira mulher na presidência da Câmara de Nova Odessa

A novaodessense Carla Lucena (PSDB) é a primeira mulher a presidir a Câmara Municipal da cidade. Ela venceu a eleição neste domingo com sete dos nove votos da mesa. O vereador Leitinho (PV), que foi o mais votado desta eleição, com 1,8 mil, e assume o mandato quarta vez, foi surpreendido com a vitória de Carla, mas parabenizou a política pela conquista. Com isso, a mesa segue com maioria da base do prefeito Benjamin Bill Vieira de Souza (PSDB), com Tiago Lobo (PC do B) como vice-presidente; Vagner Barilon (PSDB) como segundo vice-presidente; Avelino Telefone (PSDB) como primeiro secretário, Tiãozinho do Klavin (PMDB) como segundo secretário, e Elvis Ricardo Mauricio Garcia, o Pelé (PMDB) como corregedor.

A presidente ficou emociada ao celebrar sua vitória. “Para mim é motivo de emoção, porque é a primeira vez que uma mulher a assume a presidência da Câmara de Nova Odessa. As expectativas são muitas e espero sim trabalhar firme, ser uma representante da mulher e um exemplo para que outras mulheres também tenham esta chance. Espero ter sabedoria suficiente para liderar esta casa”, celebrou em entrevista ao LIBERAL.

Carla é natural de Nova Odessa e em 2015 aceitou o convite do prefeito Bill para assumir a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, órgão no qual atuou até março de 2016, quando retormou para a Câmara Municipal. Vale ressaltar que Bill foi reeleito, entretanto, o processo que resultou na cassação eleitoral do prefeito segue tramitando. Caso ele tenha novamente a candidatura cassada, junto ao vice Oscar Berggren Neto, Carla se tornará a primeira mulher prefeita de Nova Odessa.

Vereadores da base e oposição parabenizaram Carla pela conquista. “A Carla teve que se desdobrar muito para conseguir o meu voto e dos outros. Parabenizo a Carla pela sua liderança, você conseguiu por mérito próprio”, destacou o vereador reeleito Vagner Barilon (PSDB). O vereador também reeleito Prof. Antonio Diretor da Creche (PT), concordou que Carla foi merecedora da posição. “A gente precisa mudar aquele ‘paredão’ masculino lá e dar mais oportunidade para a mulher”, afirmou Antonio ao apontar para as fotos do antigos presidentes.

“Não acredito que a competência está em gêneros, em sexo. Acredito que o homem está naquilo onde tem mais dinheiro, e a política move mais dinheiro, daí o homem toma conta dela. O único homem que tem na creche onde eu trabalho sou eu, e eu sou o diretor. Cuidando das crianças só tem mulher. Por que será? Será que homem não gosta de criança? Tem homem de diz que adora criança, mas para tirar foto. Na hora de cuidar, quando começa a chorar, é a mulher que cuida”, criticou o petista.

