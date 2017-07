Campanha de doação de sangue acontece no sábado

Nova Odessa recebe neste sábado a 4ª edição de 2017 da Campanha de Doação de Sangue, realizada pela Secretaria de Saúde, em parceria com o Lions Clube e o Hemocentro da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

A exemplo das edições anteriores, a ação acontece das 8h30 às 12h no Ambulatório de Especialidades, ao lado do Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia.

Foto: Arquivo / O Liberal

Realizada a cada dois meses, a iniciativa tem apoio da Polícia Militar e busca repor o estoque do Hemocentro, que cede as bolsas de sangue ao município quando necessário. Podem ser doadores pessoas entre 18 e 69 anos e que pesem, no mínimo, 50 quilos. Os interessados devem ir ao Ambulatório munidos de documento com foto.