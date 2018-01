Caminhonete roubada e vendida pelo Facebook é encontrada

Foto: Arquivo O LIBERAL

Uma caminhonete roubada, vendida por meio de uma página no Facebook, foi localizada por investigadores da Policia Civil de Nova Odessa, na tarde de sexta-feira (12). O veículo, uma L200 Triton prata, estava estacionado em frente a uma residência no Jardim São Manoel e teria levantado suspeitas devido a placa que ostentava, da cidade de Araxá (MG).

O proprietário do veículo, R.S.S., 26 anos, estava no interior do imóvel e foi chamado pelos policiais para averiguação. Constatou-se que toda numeração do veículo estava raspada com exceção a do motor, a qual, consultada, delatou que a caminhonete tinha sido roubada na cidade do Rio de Janeiro e pertencia a pessoa de “Marcus”.

R. disse aos policiais que viu o anúncio de venda da caminhonete em uma página no Facebook pelo valor de R$ 60 mil. O dono da página e do veículo teria se apresentado com o nome de “Carlos” e marcou um encontro com R. na rodoviária de Sumaré, no dia 6 de janeiro.