Câmara organiza ações do Setembro Verde

Segundo a presidente da Câmara durante todo este mês uma interprete traduzirá em Libras (Língua Brasileira de Sinais) as sessões ordinárias. A medida está em conformidade com a Lei nº 10.436/2002, que estabelece a Língua Brasileira de Sinais como forma de comunicação e expressão da pessoa com deficiência auditiva.

Com o intuito de envolver a população em atividades voltadas à inclusão social e dar maior visibilidade às pessoas com deficiência, a Câmara de Nova Odessa entrou na campanha Setembro Verde. A presidente Carla Lucena (PSDB), confirmou na manhã desta sexta-feira (1º) algumas das ações que serão colocadas em prática nos próximos 30 dias.

Já no dia 14 de Setembro, às 9 horas, haverá uma palestra no Plenário da Câmara, aberto para a população e às entidades assistenciais. A palestra será ministrada por Maria Tereza Casassa e Maria de Fátima Dalmédico de Godoy, diretora e presidente da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Nova Odessa, respectivamente.

Em maio deste ano, Carla recebeu em seu gabinete o presidente da Apnen (Associação de portadores de necessidades especiais em Nova Odessa), Carlos Alberto Raugust, acompanhado do seu filho Renato Raugust, que pediram acessibilidade no plenário e prontamente foram atendidos. Atualmente o plenário conta com quatro acentos prioritários, além de um local reservado para acomodar as cadeiras de rodas.

Projeto de Lei

Está tramitando um Projeto de Lei de autoria do vereador Vagner Barilon (PSDB), que institui no calendário oficial do município o evento “Setembro Verde”, com o objetivo de propor uma reflexão para dar visibilidade à inclusão social da pessoa com deficiência; estimular a participação social das pessoas com deficiência; conscientizar a família, a sociedade e o Estado sobre a importância da inclusão social; promover a informação e difusão dos direitos; divulgar avanços, conquistas e boas práticas de políticas públicas e identificar desafios para a inclusão social da pessoa com deficiência.