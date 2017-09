Câmara de Nova Odessa deve ser transferida ao IZ

Os vereadores de Nova Odessa iniciaram nesta quinta-feira as tratativas e estudos de viabilidade econômica para mudar a sede do Poder Legislativo para um prédio dentro do IZ (Instituto de Zootecnia). A atual locação consome R$ 17,7 mil por mês em dois imóveis anexos pertencentes a proprietários diferentes. Em reunião com a diretora do IZ, Renata Helena Branco Arnandes, os parlamentares receberam “sinal verde” para negociar a mudança com o governo estadual.

O motivo para a transferência seria economia para as duas instituições, que dividirão os custos de manutenção. “O compartilhamento de espaço é algo viável economicamente e que acontece no mundo todo. Por que não implantarmos isso no Estado mais rico da federação?”, questionou a diretora do IZ. Ela também colocou à disposição da câmara um prédio de três mil metros quadrados que está ocioso.

O prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza (PSDB) participou da reunião e apoiou a medida. “No momento de crise pelo qual passamos é preciso ter compromisso com o dinheiro público e usar a criatividade. Por isso iniciativas como esta são fundamentais”, declarou. Uma equipe de engenharia do Executivo fará os cálculos de investimento e economia a curto e médio prazo nos próximos dias.