Bill toma posse em conselho da Arsesp

Bill, que também é presidente do Consórcio PCJ (Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí) e do Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos) será responsável por acompanhar no Conselho as ações de saneamento.

O prefeito de Nova Odessa, Benjamim Bill Vieira de Souza, tomou posse na última quinta-feira (17) no Conselho de Orientação de Saneamento Básico da Arsesp (Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo). O chefe do Executivo será o representante dos municípios da RMC (Região Metropolitana de Campinas) para um mandato de quatro anos.

“A questão do saneamento merece atenção, pois reflete na qualidade de vida de nossa população. Enquanto prefeito, e também à frente do Consórcio PCJ e do Consimares, tenho trabalhado por ações que resultem em melhorias do serviço aos moradores e acredito que no Conselho vamos somar forças por esta causa”, continuou.

A Arsesp é uma autarquia de regime especial, vinculada à secretaria estadual de governo e tem objetivo de regular, controlar e fiscalizar, no âmbito do Estado, os serviços de gás canalizado e, preservadas as competências e prerrogativas municipais, de saneamento básico de titularidade estadual.

O Conselho tem por objetivo assegurar a prestação dos serviços de energia elétrica, gás canalizado e saneamento básico, contribuindo para o desenvolvimento sustentável dos setores e garantindo o equilíbrio nas relações entre usuários, prestadores de serviços e Poder Público.

Além do prefeito de Nova Odessa representando a RMC, o Conselho é composto por representantes das empresas prestadores de serviços públicos de saneamento no Estado de São Paulo, dos municípios até 10 mil habitantes e até 50 mil habitantes, de cidades acima de 50 mil habitantes, da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte e ainda de São Paulo.