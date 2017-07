Bill se diz aliviado após decisão do TRE que o mantém no cargo

O prefeito de Nova Odessa, Benjamim Bill Vieira de Souza (PSDB), disse que ficou emocionado com a vitória no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) e que a incerteza do resultado o incomodou durante os primeiros meses deste mandato.

Nesta segunda-feira, os juízes do Tribunal acataram o recurso da defesa do prefeito na ação eleitoral que resultou na cassação do registro de sua candidatura e de seu vice, Oscar Berggren Neto, no final do ano passado. De acordo com informações do Tribunal, o julgamento foi unânime. Ainda é possível que o processo siga para o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), mas a decisão mantém o tucano – que se disse aliviado – à frente da administração. Foto: Arquivo / O Liberal

“Isso incomodou todo o tempo desde que o juiz deu a sentença. Eram muitas dúvidas que tinha perante a população. Hoje me sinto aliviado. Essa vitória precisa ser comemorada da mesma forma que comemoramos quando ganhamos a eleição. Agora para frente o trabalho será com mais vontade ainda, sem preocupação de perder o mandato por qualquer questão jurídica. Ser prefeito sob judice incomoda muito, incomodou muito nesse período”, afirmou.