Bill assina acordo sobre kits de TV Digital

O prefeito de Nova Odessa, Benjamim Bill Vieira de Souza, assinou na manhã desta quarta-feira (30), em Paulínia, o Termo de Cooperação – em prol do processo de migração do sinal de TV analógica para o sinal digital – com a Seja Digital, entidade não-governamental e sem fins lucrativos responsável pelo processo de transição do sinal de TV do Brasil.

A parceria tem como objetivo fortalecer a informação e orientação da população sobre o desligamento do sinal analógico, que ocorrerá em 29 de novembro em 85 municípios das regiões de Campinas e Sorocaba. Após a data, os moradores dessas localidades só poderão assistir à programação da televisão aberta por meio do sinal digital, que oferece maior qualidade de som e imagem.

Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Para ampliar o acesso da população de menor renda a essa nova tecnologia, a Seja Digital irá distribuir kits gratuitos com antena digital e conversor com controle remoto para os beneficiários de programas sociais do Governo Federal. Com esses equipamentos, muitas famílias poderão continuar assistindo TV após o desligamento, mesmo por meio de aparelhos antigos como os de tubo.