Barilon quer treinamento para recuperar estradas rurais

Barilon fez uma explanação sobre o plano de sustentabilidade hídrica de Nova Odessa, que conta com a somatória de ações como recuperação e desassoreamento das nascentes, reflorestamento e reposição da mata ciliar e segurança dos mananciais.

A reunião, intermediada pelos deputados Estadual Cauê Macris e Federal Vanderlei Macris, ambos do PSDB, foi na sede da empresa, em São Paulo. O vereador foi acompanhado pelo chefe de gabinete da Prefeitura de Nova Odessa, André Faganello, que representou o prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza, além do diretor de Obras Públicas, Erik Ortolano, e do diretor de Serviços Urbanos, Hélio Brito de Jesus.

Nesta quinta-feira (17) o vereador Vagner Barilon (PSDB), de Nova Odessa, participou de uma reunião para pedir ao presidente da Codasp (Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo), Alexandre Penteado Pires, um treinamento para a equipe de serviços da prefeitura para a realização do trabalho correto de recuperação de estradas rurais.

“O vereador está 100% certo pela consciência ambiental. Não é simplesmente consertar as estradas rurais, mas sim combater a erosão para não assorear ainda mais os mananciais, represas e lagos. Atrelar os seus estudos e projetos de conservação do Meio Ambiente ao de melhoria das estradas rurais faz sentido porque uma coisa tem tudo a ver com a outra, os trabalhos sem completam”, afirmou o presidente da Codasp.

O presidente se colocou à disposição e sinalizou positivamente sobre a cidade ter um treinamento para a equipe de serviços da Prefeitura de Nova Odessa para a realização do trabalho correto. A manutenção correta prolonga a vida útil de uma estrada rural em cinco anos ou mais.

Agora, o vereador, juntamente com o prefeito, deve fazer um ofício à Codasp e ao secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado, Arnaldo Jardim, solicitando oficialmente o treinamento para que, assim que for liberado, seja marcada uma data para a realização na cidade.