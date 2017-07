Bandidos levam 2 mil cocos em assalto em Nova Odessa

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Alguns bandidos não estão perdoando nem mesmo os produtores de frutas em Nova Odessa. Assaltantes, que ainda não foram identificados pela Polícia Civil, invadiram um sítio no bairro Fazenda Velha, na divisa da cidade com Americana, e furtaram cerca de dois mil cocos. O caso inusitado aconteceu na tarde desta sexta-feira e, de acordo com o proprietário do sítio, o produtor rural M.Y.M., de 27 anos, essa foi a segunda vez em apenas uma semana que o local foi invadido.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o caso ocorreu por volta das 16h. À noite, quando chegou ao local, o proprietário percebeu que os cadeados do portão do sítio tinham sido danificados. Os assaltantes não tiveram pressa, já que todas as frutas furtadas ainda estavam nos coqueiros e foram colhidas por eles mesmos. Eles ainda levaram outras 15 unidades de abóboras. “Ainda não calculei o prejuízo que tive”, contou a vítima ao LIBERAL.

Ao todo, a propriedade conta com 80 coqueiros. A vítima, que mora no Parque Novo Mundo, em Americana, informou aos policiais que a área não possui caseiro. Ele também fotografou marcas de pneus deixadas pelos bandidos, o que pode ajudar na investigação da polícia. No começo dessa semana, segundo o produtor rural, o sítio já havia sido invadido e, na ocasião, os assaltantes furtaram equipamentos e ferramentas.