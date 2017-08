Bandidos armados assaltam agência dos Correios

Por meio da assessoria de imprensa, os Correios confirmaram o crime e disseram que a Polícia Federal foi informada e comparecerá no endereço para realizar a perícia técnica visando a coleta de vestígios. Afirmaram ainda que a agência permaneceria fechada nesta quinta e sexta-feira para apurações da polícia. “Após a conclusão destes trabalhos, a expectativa é de que o atendimento seja retomado no início da próxima semana”, afirmou.

Três homens armados assaltaram a agência dos Correios de Nova Odessa, na manhã desta quinta-feira (3). O crime aconteceu por volta das 9h15. De acordo com a Polícia Militar, os criminosos entraram, pegaram a senha de atendimento e renderam os funcionários. A ação durou no máximo 20 minutos. Após roubar uma quantia em dinheiro, o trio teria fugido em um veículo prata estacionado na Rua Aristeu Valente, esquina com a Rua Rio Branco, onde funciona a agência. Foto: Ana Carolina Leal/O Liberal

Por ser assunto relacionado à segurança e para preservar a integridade dos empregados, dos clientes e dos objetos postais, os Correios não divulgam estatísticas, valores ou detalhes sobre as ocorrências, bem como as medidas de segurança adotadas em suas unidades. A empresa também destacou que para investigar e coibir delitos, vem adotando diversas ações preventivas em parceria com a Polícia Federal e com órgãos municipais e estaduais.

