Bandido é baleado por policial a paisana durante tentativa de assalto

Os tiros atingiram a coxa e um dos braços do assaltante, que mesmo ferido, conseguiu correr para a área externa do estabelecimento, subiu na moto que havia deixado parada em frente à pizzaria e fugiu sentido Sumaré. O dinheiro que ele tinha pegado do caixa – cerca de R$ 300 – ficou espalhado no chão.

O crime aconteceu por volta das 22h30, na Rua Júlio Marmile, no Jardim Bela Vista. Um policial militar de 38 anos, que estava de folga, foi até o estabelecimento buscar uma pizza e surpreendeu o bandido tentando roubar o caixa. O PM disse ter se identificado e, mesmo assim, o suspeito fez menção de sacar uma arma. O soldado, então, disparou dois tiros na direção do criminoso.

Um homem de 34 anos foi baleado na noite desta quinta-feira (31) durante uma tentativa de assalto a uma pizzaria, em Nova Odessa. Um policial militar a paisana estava no local, reagiu e atingiu o criminoso com dois tiros. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal, recebeu alta na manhã desta sexta-feira e seguiu para a cadeia de Sumaré. Foto: Arquivo / O Liberal

Um motoboy que passava pelo local, soube do roubo pelo vigia da rua e passou a seguir o criminoso. O suspeito, um marceneiro de 34 anos, perdeu o controle da moto e caiu no cruzamento das Ruas Fioravante Martins e Vinte e Dois, no Jardim São Manoel. Ele foi socorrido ao hospital do município e recebeu alta na manhã desta sexta-feira.

Policiais militares que atenderam a ocorrência foram até o hospital para entrevistar o suspeito, mas ele permaneceu em silêncio. A moto usada no crime está registrada no nome do criminoso, porém, sem placas e com o licenciamento vencido.

A ocorrência foi registrada na delegacia de Nova Odessa como roubo, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal. O assaltante ficou internado sob escolta e após receber alta, foi levado para a cadeia de Sumaré. A reportagem tentou contato com o proprietário da pizzaria, mas não o localizou.