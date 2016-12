Banco do Povo liberou mais de R$ 650 mil no ano

De janeiro até a primeira quinzena do mês de dezembro, o Banco do Povo Paulista de Nova Odessa já liberou quase 20% a mais de créditos que no ano todo de 2015 para pequenos e médios empreendedores. De acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Nova Odessa foram liberados R$ 658.874,35 para investimentos em negócios de diversos segmentos.

“Mantivemos a média de créditos liberados. Em 2015, foram 102 solicitações, enquanto neste ano tivemos 108. Porém, os valores disponibilizados em 2016 foram maiores. No ano anterior, houve a liberação de um pouco mais de R$ 550 mil”, comparou o diretor de Planejamento e Desenvolvimento Urbanístico, Paulo Henrique Bichof.

O Banco do Povo Paulista utiliza recursos vindos do Governo do Estado (90%) e ainda aportes do município (10%) para financiar investimentos em negócios, como a compra de equipamentos e melhorias no empreendimento. “É importante esclarecer que os recursos não podem ser utilizados para o pagamento de dívidas”, acrescenta Bichof.

O diretor explica ainda que liberar créditos com essa finalidade tem o propósito de auxiliar na geração de mais emprego e renda na cidade. “Em Nova Odessa, mais de 90% das empresas são consideradas micro ou pequenas e com o empréstimo de valores com uma baixa taxa de juros e ainda parcelas mais fáceis de pagar elas contribuem para o crescimento e expansão dos negócios”, disse.

De acordo com balanço divulgado pelo BPP, os recursos liberados foram utilizados, entre diversos segmentos, para compra de produtos para comercialização como: roupas, cosméticos, tecidos, alimentos e semijoias, além de conserto de veículos, aquisição de equipamentos para petshops, móveis para salão de beleza, máquina de costura, utensílios para bufê, balança eletrônica, prensa térmica, baú para caminhão, kit gás para veículos, entre outros.

