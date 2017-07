Bairros de chácara têm Ação de Multivacinação

A Ação de Multivacinação desenvolvida pela Secretaria de Saúde de Nova Odessa será realizada nos bairros de chácaras no início de agosto. Após três sábados de atualização da caderneta de vacinação na área urbana, a Administração leva a iniciativa para atendimento nos bairros Chácaras Acapulco e Las Palmas no dia 5 do próximo mês. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

“Finalizamos no último sábado a Ação de Multivacinação nas UBSs 2 e 5. Agora estamos preparando nossas equipes para atender nos bairros de chácaras, também com objetivo de permitir que os moradores atualizem suas cadernetas, aumentando a cobertura vacinal de nossa cidade”, explicou o secretário de Saúde da cidade, Vanderlei Cocato.

LEIA TAMBÉM: Guarda Civil faz treinamento em base do Águia da PM

Segundo ele, o atendimento nos bairros de chácaras acontecerá das 8h às 16h. “Em breve divulgaremos os locais em que as equipes estarão”, disse.