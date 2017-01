Baile reúne idosos de Nova Odessa e Hortolândia

O Baile da Integração, promovido pelo Clube da Melhor Idade de Nova Odessa, atraiu cerca de 200 participantes na tarde desta sexta-feira (27), em sua maioria frequentadores do clube. O evento contou com a participação de frequentadores do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e também de um grupo de idosos de Hortolândia.

De acordo com o coordenador do Clube da Melhor Idade, Demétrius Starnino, a participação de idosos de outra cidade promove, além da integração do público, a troca de experiência e ideias para novos projetos visando o bem-estar do público acima dos 60 anos.

“É uma integração importante e benéfica para as duas cidades, com os idosos podendo se conhecer e os gestores realizando o intercâmbio de projetos”, destacou o coordenador. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

O grupo hortolandense participou do evento sob coordenação do subsecretário de Inclusão e Desenvolvimento Social da cidade, Rogério Mion, que comemorou a oportunidade de implantar em Hortolândia projetos que foram debatidos no encontro com o clube de Nova Odessa.

“O Clube da Melhor Idade de Nova Odessa é referência na região e pretendemos avançar com uma melhor estrutura e mais projetos para os idosos em Hortolândia”, enalteceu.

O Clube da Melhor Idade conta atualmente com cerca de 1,7 mil participantes, sendo 1,3 mil pessoas acima dos 60 anos. Ao longo da semana, o local oferece a prática de modalidades como Ginástica Localizada, Hidroginástica, Natação, Karatê, Judô, Capoeira, Vôlei Adaptado, Dança Coreografada, Canto, Pilates, Acupuntura, truco, dominó e damas.

Além disso, também é oferecido o serviço de apoio por parte dos Grupos Viver Bem e Equilíbrio, com profissionais de variadas áreas que cuidam da alimentação e bem-estar em geral dos idosos do município.