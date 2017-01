‘Baile da Integração’ será realizado na tarde desta sexta

Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

O Clube da Melhor Idade de Nova Odessa realiza na tarde desta sexta-feira (27), a partir das 14 horas, o ‘Baile da Integração’, um evento de confraternização entre os frequentadores do espaço destinado aos idosos do município.

Entre diversas apresentações dos grupos que frequentam o local, a dupla sertaneja Jack e William também anima o evento com uma apresentação musical.

De acordo com a primeira-dama de Nova Odessa e presidente do Fundo Social de Solidariedade do município, Andréa Souza, o objetivo é garantir que os público da chamada ‘melhor idade’ possa interagir e ter na agenda um momento a mais de atividades e descontração.

“Será um momento de interação, em que os frequentadores poderão rever os amigos, colocar a conversa em dia e também se divertir”, afirmou.

O clube

O Clube da Melhor Idade de Nova Odessa teve sua atividades paralisadas no final do mês de dezembro e retomadas na segunda semana deste mês.

Entre as diversas práticas oferecidas estão ginástica localizada, hidroginástica, natação, karatê, capoeira, vôlei adaptado, dança coreografada, canto, Pilates, judô, truco, dama e dominó.

O município oferece ainda os trabalhos do grupo Viver Bem e acompanhamento de nutricionista aos integrantes do Clube da Melhor Idade. Além disso, teve início nesta quinta-feira (26) o trabalho do Grupo Equilíbrio, que tem como objetivo prevenir quedas de idosos.