Área de igreja entra na mira da Prefeitura de Nova Odessa

Apelando para a Justiça, a Prefeitura de Nova Odessa quer que uma igreja pentecostal no Jardim Alvorada desocupe imediatamente um terreno público de mais de 1,7 mil metros quadrados. Pedindo reintegração de posse, o Executivo alega que o templo, onde hoje funciona a Família da Fé Church, foi construído sem autorização oficial. O pastor que intermediou a construção, por sua vez, garante que recebeu a doação verbal do terreno por parte de um ex-prefeito da cidade.

O impasse foi parar na Justiça esta semana após um processo administrativo ser aberto em 2013. Depois de procurar registros da doação do terreno, a prefeitura iniciou uma série de notificações ao pastor João Armando de Carvalho, que até então respondia pela Igreja Pentecostal Deus Proverá. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O pastor respondeu apenas uma vez os avisos da prefeitura, informando que não possui registro oficial da doação e solicitando que a gestão fizesse, então, a cessão oficial do terreno. De lá para cá, a prefeitura ainda questionou quais projetos sociais em prol da comunidade são desenvolvidos dentro do templo para tentar justificar a doação. Sem respostas há quatro anos, o Executivo agora quer a desocupação judicial do espaço.