Após recurso, Bill e vice são empossados em Nova Odessa

Com críticas a oposição, o prefeito reeleito de Nova Odessa, Benjamim Bill Vieira de Souza (PSDB), junto de seu vice Oscar Berggren Neto, e os nove vereadores do município tomaram posse neste domingo, 1° de janeiro, no Anfiteatro do IZ (Instituto de Zootecnia) de Nova Odessa. A posse dos eleitos para o Executivo foi colocada em dúvida nas últimas semanas por conta da ação eleitoral que resultou na cassação da candidatura da dupla, que entrou com recurso no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) e conseguiu um efeito suspensivo da decisão.

Durante discurso de posse, Benjamim Bill Vieira de Souza apontou algumas críticas que vem recebendo em relação a saúde do município e classificou os que criticam como não merecedores do título de cidadão nova odessense. “Vamos elogiar e também falar o que é bom para a nossa cidade. Estamos aqui superando tudo, será que vão fazer passeata para agradecer que nos quatro anos conseguimos pagar o salário dos nossos servidores em dia?” disse Bill, que ainda frisou ser a primeira vez que termina um discurso sem chorar.

Mesmo com o processo tramitando, Bill poderá dar início a seu segundo mandato normalmente. Ele foi eleito com 16.526 votos, 53,17% dos votos válidos, e trabalhará ao lado de uma Câmara parcialmente renovada, com 4 novos parlamentares. O legislativo empossado neste domingo é formado por Leitinho (PV), Tiago Lobo (PC do B), Poneis Avelino Telefonia (PSDB), Carla Lucena (PSDB), Vagner Barilon (PSDB), Tiãozinho do Klavin (PMDB), Pelé (PSB), Prof. Antonio Diretor da Creche (PT) e Carol Moura (PTN).