Após acidente, andarilho ‘vive’ em hospital há dois anos

Um ex-morador de rua está “vivendo” dentro do Hospital Doutor Acílio Carreon Garcia, em Nova Odessa, há dois anos. Identificado como Djalma Borges, de 42 anos, o homem foi atropelado em julho de 2014 na Rodovia Anhanguera, perto da região de chácaras e levado em estado grave ao Hospital da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), onde a equipe médica começou uma longa busca pelos familiares dele. Dois meses depois, Djalma precisou ser encaminhado ao Hospital Estadual de Sumaré para tratar as múltiplas fraturas, local onde permaneceu mais cinco meses até retornar à unidade hospitalar pública de Nova Odessa, cidade onde ocorreu o acidente.

Com diversas sequelas neurológicas, como dificuldade para falar e se alimentar, bem como se locomover, o ex-andarilho recebe cuidados permanentes no hospital. O secretário de Saúde da cidade, Vanderlei Cocato, diz que o paciente precisa ser levado a uma unidade de ressocialização. Desde maio de 2015 a pasta tenta a remoção do paciente do local, através do Ministério Público. Foto: Arquivo / O Liberal

A mais recente tentativa, uma petição protocolada no Fórum da cidade, foi feita no dia 16, pedindo autorização para a transferência de Djalma à Comunidade Geriátrica da cidade. “Ele não tem mais nenhuma doença e precisa ir para uma unidade de recuperação e socialização, para ser acompanhado. O hospital não é ambiente para este tipo de tratamento”, explicou o titular da pasta.

Cocato ainda explicou que por estar acamado, sem sair do hospital ou ter contato social, o quadro psicológico do paciente vem sendo agravado. “Não há diálogo. Acreditamos que a convivência com outras pessoas possa fazer ele superar o trauma do acidente”, pontuou.

Recentemente, em negociação com a Comunidade Geriátrica, a prefeitura conseguiu a liberação de um leito para atendimento do ex-morador de rua. A administração pública repassa anualmente R$ 125 mil para ajudar no acolhimento de idosos pela instituição, mas como Djalma possui menos de 60 anos, é necessário obter alvará judicial para alocação na unidade.

Sem sucesso na busca por parentes, médicos e autoridades policiais desistiram de localizar os familiares, sendo que a última pista encontrada apontava para uma casa na cidade de Bauru, onde supostamente vive a mãe do ex-andarilho. A mulher negou que tenha parentesco com Djalma, sendo que ele é natural da cidade de Garça, distante 300 quilômetros de Nova Odessa.

Sem novas informações sobre o paradeiro da família, a administração municipal aguarda decisão da Justiça sobre o caso.