Apadrinhamento é oficializado em Nova Odessa

A partir desta quinta-feira passou a vigorar em Nova Odessa a modalidade de apadrinhamento de crianças em situação de vulnerabilidade social. Agora, os interessados em ajudar na criação de crianças e adolescentes poderão escolher entre as modalidades de apadrinhamento financeiro, afetivo, esportivo e cultural, além da modalidade de prestador de serviços, sem necessariamente terem que adotar o apadrinhado.

A portaria criando o projeto foi publicada pela juíza da 2ª Vara Judicial, Michelli Vieira Changman, que acompanhará as inscrições junto com o setor psicossocial da Comarca e das equipes técnicas do serviço de acolhimento. Foto: Divulgação

Os interessados em se tornarem padrinho ou madrinha vão passar por avaliação social e psicológica e receber capacitação para interagir com as crianças. São prioridades aquelas com pouca chance de retorno à família biológica ou colocação em família substituta. “Não existe um limite mínimo de contribuição ou de convivência afetiva. As visitas e atividades a serem desenvolvidas com o apadrinhado seguirão um programa gradual e que atenda aos interesses da criança”, escreveu em nota a juíza Changman.