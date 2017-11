Antiga estação é alvo de pichação na madrugada em Nova Odessa

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

Um “inimigo antigo” voltou a atuar na madrugada desta quarta-feira em Nova Odessa com a pichação da fachada da Estação Ferroviária do município, na Praça Central José Gazzetta, no Centro.

As pichações eram bastante comuns na cidade no ano passado e foram inclusive motivo de ações judiciais. Nas redes sociais, o prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza (PSDB), lamentou o ocorrido. Nenhum suspeito do ato foi localizado.

Na pichação realizada nesta madrugada, é possível ver algumas letras estilizadas no alto da fachada da estação. No alto de duas colunas há o número 1 e o número 7, que podem significar o ano de 2017, e uns dos trechos mais legíveis traz as palavras “pixo tudo”. A inscrição mais chamativa foi feita sobre a entrada da estação, acima do toldo.