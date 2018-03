Alunos conhecem os processos de tratamento do esgoto

Um grupo de 20 alunos da Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) ‘Alzira Ferreira Delegá’, em Nova Odessa, teve a oportunidade de conhecer na sexta-feira (16) todo o funcionamento da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Quilombo. Os estudantes realizaram visita monitorada e puderam aprender desde a chegada do esgoto e todos os processos de tratamento, até a devolução ao Ribeirão Quilombo.

A iniciativa faz parte do cronograma de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria de Educação. Os alunos foram guiados pela diretora de Meio Ambiente, Parques e Jardins, Fernanda Dagrela, e pela responsável do IEC (Informação, Educação e Comunicação), Méria Brito de Jesus, além de técnicos da Coden (Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa). Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Os jovens puderam conheceram os tanques de tratamento, as estações elevatórias, o local de desidratação do lodo proveniente do esgoto e os laboratórios da ETE Quilombo, responsável por 95% do tratamento de todo o esgoto em Nova Odessa – o restante é feito na ETE Palmital. Desde meados de 2015, com o funcionamento ampliado da estação, Nova Odessa trata 100% de todo o esgoto doméstico coletado.

“As crianças ficaram fascinadas com tudo o quê viram. Puderam aprender bastante e ainda tiraram dúvidas. Além disso, os professores levam as informações adquiridas nessas visitas técnicas para a sala de aula”, destaca Méria de Jesus. “A Educação Ambiental é de grande importância na vida dos jovens, semeando uma conscientização que levam para toda a vida”, acrescenta Fernanda Dagrela.

Os alunos ainda foram recebidos pelo diretor-presidente da Coden, Ricardo Ongaro, e pelo prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza, para um bate papo sobre questões relacionadas ao meio ambiente. “Formar futuros cidadãos conscientes da importância de preservar os recursos naturais é algo fundamental”, completa o prefeito Bill, presidente do Consórcio das Bacias dos Rios PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundiaí) e também do Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos).