Ajudante de pintor morre afogado em represa

Um homem morreu afogado em uma represa de Nova Odessa no dia 1° de janeiro. O ajudante de pintor José Martins dos Anjos Junior, de 26 anos, estava com os familiares comemorando a virada do ano no último sábado quando saiu da residência e não foi mais visto. Seu corpo foi encontrado no começo da noite de domingo (1°).

Segundo informações do boletim de ocorrência, Junior saiu da festa onde comemorava o ano novo, por volta das 23h, sem avisar. Quando a família notou sua ausência acreditaram que ele teria ido à prefeitura para ver os fogos de artifício. Contudo, no dia seguinte, após Junior não retornar, os parentes começaram a entrar em contato com amigos, mas ninguém soube informar onde ele estava. Em buscas realizadas próximas a uma represa localizada no bairro Vale dos Lírios, foram encontradas peças de roupas de Junior. A família chegou a registrar o desaparecimento do ajudante na polícia, por volta das 18h40 do domingo.

Um grupo de pessoas encontrou um corpo boiando na lagoa, que foi reconhecido pela família como sendo de Junior. Quando a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros de Americana chegaram à represa, o corpo já havia sido localizado e retirado da água. De acordo com a funerária, o corpo será sepultado hoje (2), às 14h, no Cemitério Municipal de Nova Odessa.