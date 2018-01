Agendar exames de sangue em Nova Odessa demora 2 meses

A demora no agendamento de exames na rede pública de Nova Odessa vem causando queixas por parte da população. Uma paciente ouvida pela reportagem, por exemplo, aguarda há dois meses pelo agendamento de um exame de sangue. Segundo a prefeitura, o agendamento é feito em questão de dias mas pode demorar mais, dependendo da demanda.

A motorista Zenaide da Conceição Tosti, de 45 anos, está preocupada com a demora que a mãe está enfrentando para realizar um exame de sangue. O pedido foi feito em novembro após Maria Aparecida Tozarini, de 72 anos, perder 20 quilos em dois meses. “Já precisamos de exame de sangue e era de um dia para o outro que marcava. Fui cobrar sobre a data e me disseram que tem pessoas que esperam há quatro meses”. A própria Zenaide aguarda duas ultrassons ginecológicos pedidos pelo médico no final de novembro.

Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

A diarista Eliane Cristina Maniasso, de 37 anos, aguarda desde outubro por um ultrassom no braço direito para investigar um caroço. “A médica disse que pode ser um tumor, um pequeno cisto, e pediu um ultrassom. Mas ele já aumentou e está mudando de lugar no meu braço, mas até agora nada, nem agendou”, afirmou.