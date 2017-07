Adolescente é detido com drogas em Nova Odessa

A PM (Polícia Militar) de Nova Odessa apreendeu um adolescente de 15 anos com 12 porções de maconha, no Bairro São Jorge. O próprio garoto assumiu que estava vendendo a droga no local, enquanto a polícia achava que ela pertencia a outro jovem, de 18 anos.

O caso aconteceu na Rua Manaus, na esquina com a Rua Rio de Janeiro. A polícia flagrou o jovem de 18 anos jogando numa das casas um objeto ao avistar a viatura. Em abordagem, nada foi encontrado, mas ele disse que havia jogado duas porções de maconha, que havia acabado de comprar, com medo de ser preso.

Em averiguação pelo local, os policiais encontraram um saco com 12 porções do entorpecente. O garoto negou que a droga pertencesse a ele. Foi quando um segundo jovem, de 15 anos, se apresentou, dizendo que era o dono da maconha, que a estava vendendo e que não achava “justo” que outra pessoa assumisse a propriedade da droga.