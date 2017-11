Abastecimento em N. Odessa será interrompido na quinta

Os moradores do bairro Jardim São Jorge, em Nova Odessa, ficarão sem água na próxima quinta-feira durante o período da manhã, tarde e início da noite. O comunicado foi feito por edital pela Coden (Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa) neste final de semana. Entre 7h30 e 17h a equipe técnica da autarquia trabalhará na instalação de capeamentos nas esquinas das Ruas Natal e Aracaju, com Rua Brasília. Esta é uma obra complementar da troca de toda a rede de água tratada deste bairro, segundo informou a assessoria de imprensa do órgão.

A previsão é que o fornecimento de água fique interrompido por cerca de dez horas, mas, segundo a autarquia, o restabelecimento do serviço pode ser mais rápido caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário previsto. “Solicitamos à população dessas localidades economia e reservação de água. Em caso de condições climáticas adversas, o serviço poderá ser adiado para nova data”, finaliza a nota publicada pela companhia.

