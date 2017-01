4,9 mil multas foram aplicadas no trânsito em Nova Odessa

Foto: Arquivo - O Liberal

Após a delimitação da ZMRC (Zona de Máxima Restrição de Circulação), a Prefeitura de Nova Odessa informou que reduziu em 80% o tráfego de veículos pesados principalmente na região central da cidade. Desde fevereiro pouco menos de 4,9 mil multas foram aplicadas em caminhoneiros que desrespeitaram a legislação municipal e foram flagrados pelas câmeras de videomonitoramento.

A lei decretada no início de 2016 proíbe que veículos com mais de 6,3 metros de cumprimento e 2,2 metros de largura passem no Centro e em determinadas vias dos Jardins São Jorge e Marajoara, bem como entre a Chácara Central e Avenida São Gonçalo, além da Rodovia Rodolfo Kivitz. No início da operação, agentes de trânsito chegaram a ser deslocados para fazer orientação nas vias e realizar as primeiras fiscalizações. Atualmente, apenas câmeras são utilizadas no controle.

LEIA TAMBÉM: Após assalto, mulher pega carona e persegue ladrão

O diretor de Segurança de Trânsito, Franco Júlio Felippe, afirmou que a maior parte dos motoristas flagrados estava utilizando a cidade como forma de cortar o pedágio localizado no quilômetro 118 da Rodovia Anhangüera, prova disso seria a redução de 200 para 40 veículos pesados que entram diariamente na cidade, após a criação da zona. Para moradores e motoristas que trabalham passando pelo município é possível obter uma permissão de tráfego especial na Diretoria de Segurança de Trânsito. O documento é cedido após cadastro e restrita para horários e cargas específicas. “Esta é uma medida que visa disciplinar o motorista. Temos regras para trafegar em determinadas áreas da cidade e elas têm que ser cumpridas”, frisou o diretor.

Além da multa que é considerada infração média e custa pouco mais de R$ 86, os motoristas infratores também recebem quatro pontos na carteira de habilitação. “Esta era uma ação que precisava ser tomada e que a cada dia vemos que foi acertada. Tínhamos um tráfego intenso de caminhões pesados em determinados bairros, o que comprometia o trânsito – que estava sobrecarregado -, e também causava sérios danos à malha asfáltica”, explicou.