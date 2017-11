17 motoristas são multados por consumo de álcool em NO

Em Nova Odessa, 17 motoristas foram multados por uso de álcool combinado com direção. As autuações foram aplicadas durante blitz realizada na tarde de sábado (25) na Rodovia Anhanguera. A ação faz parte do Programa Direção Segura, do Detran (Departamento Estadual de Trânsito).

No total, foram fiscalizados 542 veículos. Os 17 motoristas autuados vão ter que pagar multa no valor de R$ 2.934,70, além de responder processo administrativo no Detran para a suspensão da habilitação por 12 meses. Em caso de reincidência em um período de 12 meses, o valor da multa é dobrado.

