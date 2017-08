Vítima flagra tentativa de furto e impede suspeito de levar sua moto

Um homem de 33 anos evitou o furto de sua moto na tarde desta segunda-feira (7), em Hortolândia. A tentativa ocorreu na Rua Bolívia, no Jardim Santa Clara. A vítima flagrou o suspeito, um rapaz de 27 anos, tentando levar sua motocicleta e o deteve. O ladrão, no entanto, conseguiu se desvencilhar do dono do veículo e fugiu. Foto: Divulgação/Polícia Militar

A vítima ligou para a Polícia Militar por volta das 15 horas. De acordo com informações do 48º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), o homem disse que haviam tentado furtar sua moto, uma Titan, mas que ele tinha conseguido recuperar o veículo. O suspeito, porém, teria fugido.

Uma equipe da Rocam (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) esteve no local do crime e encontrou o autor nas imediações. O suspeito foi reconhecido pela vítima e levado para o 2ºDP (Distrito Policial).