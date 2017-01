Vítima de sequestro relâmpago, guarda municipal reage e mata assaltante

Um guarda municipal foi vítima de sequestro relâmpago na noite desta quarta-feira (18), em Hortolândia, e acabou atingindo um dos assaltantes com um tiro. O criminoso foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta quinta-feira (19). Um outro suspeito conseguiu fugiu e ainda não foi localizado. Foto: Google / Reprodução

Por volta das 22h, o guarda estava na frente da casa da namorada, no bairro Remanso Campineiro, quando o casal foi rendido por dois assaltantes. A dupla exigiu que as vítimas entrassem no carro do guarda e sentassem no banco de trás. Os criminosos, que não sabiam que uma das vítimas atuava na Guarda Municipal, pretendiam realizar saques nas contas bancárias do casal.

Entretanto, ao passar pela região central, um dos suspeitos viu uma tonfa, popularmente conhecida como cacetete, e percebeu que se tratava de um patrulheiro. Então, o ladrão que estava no banco do passageiro teria disparado contra o guarda, que reagiu e acabou disparando. O tiro acertou a cabeça do bandido. O outro suspeito, que dirigia o automóvel, conseguiu fugir.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e socorreu o assaltante, de 26 anos, até o Hospital Estadual de Sumaré Dr. Leandro Franceschini. Ele passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta manhã. De acordo com a Guarda Municipal, o homem tinha passagens na polícia por roubo.

O patrulheiro e a namorada não ficaram feridos na ação. Já o segundo suspeito ainda não foi localizado.

