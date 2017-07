Unidades de Saúde vão ganhar hortas medicinais

Foto: Prefeitura de Hortolândia - Divulgação

A Prefeitura de Hortolândia deu início ao “Curso de Jardim Medicinal e Horta”. A ação, que integra o programa Viva Mais, da Secretaria de Governo, reuniu 24 servidores da saúde, na USF (Unidade de Saúde da Família) Jd. Santa Esmeralda onde, ao longo de sete semanas, serão ministradas as aulas. O objetivo da formação é que, ao final do curso, os participantes sejam capazes de planejar e implantar, em sua unidade de saúde, jardim e horta com plantas medicinais, aromáticas, condimentais ou hortaliças para compartilhar com os usuários da rede municipal de saúde, bem como realizar atividades voltadas aos munícipes, com foco em saúde preventiva, bem-estar e qualidade de vida.

As aulas teórico-práticas serão ministradas às quintas-feiras, das 13h às 16h, até o dia 17 de agosto, pela engenheira agrônoma Alyne D. P.N. Sant’Anna e pelo técnico em agropecuária e coordenador do Viveiro Municipal, Toni Cláudio Andrade Sousa, ambos da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; bem como pelo nutricionista Marlon Zanardi, da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. Cada participante recebeu apostila sobre o tema.

“Assim como a semente, que é a menor das hortaliças, e dá a maior das árvores, o programa Viva Mais começa pequeno, mas terá grande alcance, que é promover a prevenção da saúde. Por trás do sonho há o ideal, entender a importância da vida. A importância deste grande programa transbordou da Secretaria de Saúde e hoje está na Secretaria de Governo. Queremos ser modelo de saúde, queremos educar a pessoa por outro caminho. Por isso, peço a vocês, servidores, que deem o que há de melhor em vocês, que façam com amor, com boa vontade e alegria, para oferecer o melhor ao morador de Hortolândia”, afirmou o prefeito Angelo Perugini (PDT).